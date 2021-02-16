Джакарта, , 15:19 — REGNUM Министры иностранных дел Индонезии и Венгрии обменялись идеями о последних событиях в Мьянме, сообщает Sindonews.

«Я заявляю, что для Индонезии безопасность и благополучие народа Мьянмы должны быть главным приоритетом, и необходимо приложить усилия для обеспечения перехода к демократии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема пальмового масла стала одной из тем дискуссий на встрече министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Джакарте.

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