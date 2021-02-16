Киев, 16 февраля 2021, 15:20 — REGNUM Депутаты Верховной рады начали собирать подписи за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 16 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что ОПЗЖ пытаются спровоцировать на Украине политический кризис инициативой импичмента.
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Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский может попытаться запретить деятельность оппозиционных партий на Украине.
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