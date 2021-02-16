Москва, , 15:19 — REGNUM Указ о назначении первым заместителем министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба российского правительства.

«Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

При этом до того Фисенко занимал должность заместителя главы Минздрава России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на должность прокурора Иглинского района Башкирии был назначен Максютов Марсель Флоритович.