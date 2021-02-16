Москва, 16 февраля 2021, 15:19 — REGNUM Указ о назначении первым заместителем министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба российского правительства.
«Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.
При этом до того Фисенко занимал должность заместителя главы Минздрава России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на должность прокурора Иглинского района Башкирии был назначен Максютов Марсель Флоритович.