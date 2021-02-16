Бишкек, , 15:12 — REGNUM Таксисты-частники сегодня, 16 февраля, устроили возле здания железнодорожного вокзала в центре столицы Киргизии акцию протеста против сервиса «Яндекс Такси».

Участники митинга прикрепили к своим машинам флаги с надписями «АнтиЯндекс» и «Яндекс кетсин!» («Яндекс уходи!»).

Собравшиеся требуют запретить деятельность «Яндекс Такси» на территории республики, ссылаясь при этом на то, что российский сервис якобы не платит налоги в бюджет Киргизии.

Также протестующие жалуются на то, что «Яндекс Такси» стал монополистом в сфере пассажирских перевозок на территории киргизской столицы.