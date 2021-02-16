Москва, , 15:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширенном согласии на обработку персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Предусматривается возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора персональных данных.

Кроме того, предлагается дополнить федеральный закон «О персональных данных» новым видом персональных данных, включаемым в содержание письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных, и наряду с фамилией, именем, отчеством и документом удостоверяющим личность в согласии на обработку персональных данных будет возможно указывать «иной уникальный идентификатор субъекта персональных данных, устанавливаемый в соответствии с федеральными законами или соглашением сторон, позволяющий достоверно определить субъекта персональных данных и установить его волеизъявление».

В правительстве РФ считают, что предлагаемое изменение является крайне актуальной общественной потребностью для построения цифровой среды доверия, в том числе для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг и прочее, а также позволит уменьшить количество согласий, предоставляемых субъектом персональных данных в письменной форме.

Риски

Вместе с тем комитет Госдумы по информполитике уверен, что положения, допускающие возможность обработки персональных данных в нескольких неопределенных целях несколькими также неопределенными лицами, по поручению оператора, влекут не защиту прав и свобод человека при обработке его персональных данных, а создают условия для их произвольного нарушения. Кроме того, парламентарии обратили внимание на то, что предусматриваемый законопроектом термин «иной уникальный идентификатор» субъекта персональных данных не корреспондирует с содержанием термина «идентификатор», определенного в федеральном законе от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Депутаты указали на то, что термин «иной уникальный идентификатор» носит «с правовой позиции абсолютно неопределенный характер».

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