Москва, , 15:10 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко. Соответствующее распоряжение опубликовано 16 февраля на портале правовой информации.

В документе сообщается о назначении Виктора Фисенко на новую должность и освобождении от прежних обязанностей. В марте 2020 года он был назначен замминистра здравоохранения РФ. Ранее Фисенко занимал пост вице-губернатора Приморского края.

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Кроме того, глава правительства назначил на должность замглавы Минздрава РФ Сергея Глаголева, работавшего советником министра.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку Андрея Круглова, занимавшего пост заместителя министра финансов России.