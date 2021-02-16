Бишкек, , 15:09 — REGNUM Возле Дома правительства в столице Киргизии сегодня, 16 февраля, вновь проходит митинг жителей сёл, расположенных в Баткенской области близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном.

Участники акции протеста требуют встречи с президентом Садыром Жапаровым, чтобы обсудить с ним меры противодействия «экспансионистской политике, проводимой соседними странами».

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Митингующие жалуются на нежелание чиновников ехать в приграничные районы, чтобы лично убедиться в том, что жители Таджикистана и Узбекистана фактически захватывают киргизские земли.

Также собравшиеся возле Белого дома жители приграничья выразили крайнюю степень возмущения по поводу высказываний нового премьер-министра Киргизии Улукбека Марипова о том, что часть Торткульского водохранилища киргизские власти передали соседней стране.

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