Москва, , 18:33 — REGNUM Решение главы комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клауса Эрнста («Левые») выступить против рассмотрения «механизма остановки» «Северного потока — 2» с Соединенными Штатами вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 16 февраля в социальной сети Facebook.

Строительство газопровода Gazprom.ru

«Когда дело доходит до морозов и денег, начинаются разногласия в стане «друзей», — пишет Ольга Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что у Эрнста, на самом деле, много сторонников серди немецкого бизнеса. Граждане отмечают, что, в случае отказа от проекта «Северный поток — 2», многие предприниматели потеряют огромные деньги, и никто их им не восполнит.

«Кто будет компенсировать иностранным инвесторам их вложения? А так кинуть под санкции по политическим мотивам и забыть не получится», — считает Владимир К.

Некоторые комментаторы предположили, что сейчас Соединённые Штаты будут чаще встречать отпор со стороны представителей европейских государств.

«Сейчас американцев будут всё чаще посылать. Пусть привыкают», — поделилась своим мнением Катерина Т.

Отдельные граждане призвали руководство России показать Европе, что, в случае остановки проекта, транзит газа может и вовсе остановиться.

«Вероятно, надо сообщить Европе, что, в случае силовой остановки «Северного потока — 2», экспорт через Украину тоже прекратится», — написал Voldemar V.

Напомним, 15 февраля глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст («Левые») заявил РИА Новости о том, что выступил против обсуждения «механизма остановки» «Северного потока — 2» с Соединенными Штатами.