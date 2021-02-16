Москва, , 15:02 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на обеспечение взаимосвязи и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки осуществляются Минспорта по согласованию с Минпросвещения.

Кроме того, предлагается сформировать систему спортивной подготовки в Российской Федерации, закрепить понятие «тренер-преподаватель», внести уточнения в понятия «детско-юношеский спорт», «дополнительная образовательная программа спортивной подготовки».

Ко второму чтению законопроект планируется доработать, из-под действия норм будут вынесены центры олимпийской подготовки.

Финансово-экономическое обоснование — главное препятствие реализации закона, отметил глава комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко (ЛДПР).

«Мандат должен быть обеспечен финансово… мы загоняем регионы в долговую яму», — заявил Диденко, отметил, что на реализацию норм потребуется 20 млрд рублей, что регионам не по силам.

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