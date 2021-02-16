Москва, , 15:02 — REGNUM Правительство ЮАР допускает ошибку, отказываясь от партии вакцин из-за их неоправдавшихся ожиданий об их эффективности. Об этом 16 февраля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

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"Я думаю, что это смесь, комбинация неоптимальной вакцины, но и всё-таки политизированности вопроса. Я думаю, Южноафриканское правительство в целом допускает ошибку, потому что сейчас на рынке есть дефицит вакцины», — заявил Волчков.

«Любая вакцина лучше, чем её отсутствие. Тут, к сожалению, не приходится выбирать. Ну и я бы в данном случае, если уж вакцина была доставлена, то попробовал бы ею вакцинироваться на месте южно-африканского правительства», — указал он.

Ранее Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. По результатам исследований выяснилось, что препарат обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах — наиболее частых формах при заражении доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y. V2.