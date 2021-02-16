Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии проголосовали за то, чтобы лишить председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию депутатского иммунитета. Об этом сообщает телеканал Formula News.

Пленарное заседание в парламенте состоялось 16 февраля. По данным журналистов, 88 депутатов проголосовали «за», а двое — «против».

С запросом в парламент о лишении Мелии депутатской неприкосновенности обратилась Генпрокуратура. Далее в ведомстве планируют запросить в суде разрешение на арест политика на время следствия.

Напомним, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года, ранее был выпущен под залог в размере 30 000 лари (более $9000) с условием ношения электронного браслета. 1 ноября 2020 года лидер ЕНД публично снял браслет во время акции протеста. После этого суд пересмотрел условия освобождения и увеличил залог на 10 000 лари (более $3000). Мелия отказался доплачивать необходимую сумму.

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