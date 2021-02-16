Москва, , 15:04 — REGNUM Формулировка из доклада французских спецслужб о «причастности» России к кибератакам на предприятия данной страны является абсурдной. Об этом 16 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, спецслужбы Франции обвинили не Россию, а некую группу каких-то хакеров, которая, как утверждает французская сторона, якобы может иметь отношение к России.

«И <…> здесь уже, конечно, эта формулировка чуть-чуть абсурдна, и здесь нельзя говорить, что в чем-то обвинили Россию», — сказал он.

При этом Песков еще раз подчеркнул, что содержащиеся в докладе обвинения в «совершении неких киберпреступлений» выдвинуты по отношению к «некой группе хакеров».

В то же время, он уточнил, что российская сторона «не имела, не имеет и не может иметь» причастности к каким бы то ни было киберпреступлениям.

«В этом контексте хотел бы напомнить, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французское Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) объявило, что кибератаки на французские сайты, которые использовали программное обеспечение Centreon, могли совершить «русские хакеры».