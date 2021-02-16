Москва, , 14:53 — REGNUM Законопроект, обязывающий компании со штатом более 25 работников и все госорганы размещать вакансии на едином государственном портале, разработали депутаты Госдумы, инициатива будет внесена в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Вводится официальное требование для работодателей, являющихся органами государственной власти, государственными учреждениями, муниципальными органами власти, муниципальными учреждениями, а также для всех работодателей с численностью работников более 25 человек размещать информацию об имеющихся у них вакансиях на едином государственном портале», — сказал Исаев.

Таким образом, информация об имеющихся вакансиях будет открыта для всех, в том числе для служб занятости, что позволит более эффективно искать работу, отмечает парламентарий.

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Законопроект, фактически реформирующий ряд норм в сфере трудовых отношений, намерены в ближайшее время внести в Госдуму, сообщил ранее Исаев. Предполагается создать единый реестр рабочих мест. Будут решены вопросы, связанные с ненормированным рабочим днем, сообщил парламентарий.

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