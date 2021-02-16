Москва, , 14:53 — REGNUM Так называемый «южноафриканский штамм» коронавируса действительно приобрёл целый ряд мутаций, которые позволяют ему преодолеть иммунную защиту. Об этом 16 февраля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

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«Мы как раз наблюдаем за южноафриканским вирусом. Он действительно приобрёл целый ряд мутаций, которые ему дают, в общем-то, возможность избегать целый ряд моноклональных антител, которые бы его нейтрализовали. Но это не значит, что он полностью может избегать иммунитета», — заявил Волчков.

«На самом деле вакцина эффективна, но, опять же, не так эффективна как могла бы быть. Те самые нейтрализующие антитела, которые вырабатываются при вакцинации, они в случае таких мутаций, как приобретает южноафриканский штамм, становятся всё менее и менее эффективны. Это неотъемлемая часть борьбы вируса с нами и нашей борьбы с ним», — указал он.

Ранее Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. По результатам исследований выяснилось, что препарат обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах. Одна эти формы которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y. V2.