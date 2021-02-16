Москва, , 14:53 — REGNUM Министерству здравоохранения РФ и Роспотребнадзору необходимо уделять внимание вакцинации мигрантов, особенно работающих в сфере услуг. Об этом сегодня, 16 февраля, открывая совещание о совершенствовании миграционной политики РФ заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Он подчеркнул, что мигранты нуждаются в медицинской помощи, включая и вакцинацию от коронавируса.

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«Они точно так же разносят вирус, как и все остальные, поэтому в этом смысле должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора», — обратил внимание зампред Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Узбекистан запросил порядка одного миллиона доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V», которыми в первую очередь должны прививаться трудовые мигранты, собирающиеся ехать на работу в Россию.

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