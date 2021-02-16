Киев, , 14:54 — REGNUM Украина хотела бы усилить сотрудничество с Японией в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на форуме «Азиатская стратегия в действии. Роль украинско-японского сотрудничества».

Он рассказал, что за время существования независимой Украины Япония оказала стране помощь на общую сумму более $3 млрд.

Енин отметил, что на одной из последних встреч с послом Японии на Украине стороны обсуждали вопрос активизации консультаций по линии министерств обороны.

«Мы также говорили о чрезвычайно больших перспективах сотрудничества и взаимовыгодном обмене опытом по вопросам противодействия кибернетическим угрозам», — добавил дипломат.

Он выразил надежду на возможность сочетания научного и технологического потенциала Японии, а также финансового и географического потенциала Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Украину посетит министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

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