Москва, , 14:47 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину доступны все основные публикации по делу против обвиняемого в государственной измене бывшего журналиста и советника главы госкопорации Роскосмос Ивана Сафронова. Об этом 16 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, все основные публикации по этой теме, как и все основные публикации по общественно-политической повестке дня, президенту ежедневно докладываются. Они ложатся ему на стол», — сказал он в ответ на вопрос о том, получает ли российский лидер информацию по делу Сафронова не только от ФСБ, но и из СМИ.

При этом Песков предположил, что, возможно, у главы российского государства по объективным причинам не всегда есть время для того, чтобы досконально изучать эти публикации, однако «это все доступно президенту».

Отметим, экс-журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был арестован 7 июля минувшего года по обвинению в госизмене. Сам он свою вину не признает.