Москва, , 14:37 — REGNUM Комитет Госдумы по контролю 16 февраля обсудит кандидатов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), передает корреспондент ИА REGNUM. .

От «Единой России» в ЦИК может пойти работать глава аппарата фракции в Госдуме Константин Мазуревский, он уже был членом Центризбиркома с правом совещательного голоса.

От КПРФ в ЦИК предлагается направить действующего члена ЦИК с 1995 года Евгения Колюшина, от ЛДПР — депутата Госдумы Александра Курдюмова, от «Справедливой России» — действующего члена ЦИК с 2016 года Николая Левичева.

Кроме того, группа парламентариев от «Единой России» выдвинула в новый состав ЦИК действующего члена Центризбиркома от Совфеда Антона Лопатина.

Назначение новых членов Центризбиркома Государственной думой пройдет на пленарном заседании 17 февраля.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, пятеро — президентом РФ.

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