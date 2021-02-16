Берлин, , 14:50 — REGNUM Евросоюз и Германия стратегически заинтересованы в диалоге с Россией, несмотря на спад в отношениях Брюсселя и Берлина с Москвой. Об этом министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил 16 февраля на виртуальной конференции по стратегическому сотрудничеству России и Германии.

Германский министр признал, что в настоящий момент отношения с Россией «достигли низшей точки». Однако отсутствие диалога, добавил он, не является альтернативой. Россия — соседнее государство и один из основных игроков в мировой политике.

«Несмотря на все разногласия, Европейский союз и Германия испытывают стратегический интерес к сохранению диалога с Россией», — подчеркнул Альтмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евросоюзе заявили, что приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с ЕС, а также комментарии из Кремля на это заявление.

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