Москва, , 14:35 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене «предельного возрастного ценза» для назначаемых президентом РФ чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Указ Иван Шилов © ИА REGNUM

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой государства, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

Сейчас установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет.

Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Реализация норм не потребует дополнительных средств из федерального бюджета, отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Сейчас таких должностей около 400, сообщил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх. Число таких должностей может быть увеличено на 1%, уточнил он, решение будет принимать глава государства.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому глава государства сможет назначать граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и освобождать их от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет.

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