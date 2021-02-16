Бангкок, 16 февраля 2021, 14:34 — REGNUM В Таиланде обнаружили мигранта, инфицированного новой мутацией коронавируса из ЮАР, сообщает CNN Indonesia.
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Представители здравоохранения в Таиланде заявили, что обнаружили мутацию коронавируса из ЮАР у мужчины из Танзании. Мужчина в настоящее время находится на карантине.
На сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 24 714.
Сообщается, что мутации коронавируса из ЮАР и Великобритании более заразны, чем другие типы коронавирусов.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Таиланда ввело запрет на проведение свадеб во время празднования Дня святого Валентина из-за пандемии.
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