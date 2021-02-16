Москва, , 14:29 — REGNUM Законопроект о штрафах до 200 тыс. рублей за распространение данных силовиков, полученных с использованием служебного положения, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Вводится уголовная ответственность за «разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью».

Санкции предполагают штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

Расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в интернете и мессенджерах, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные, обеспокоены в Госдуме.

Ранее Госдума ввела госзащиту персональных данных силовиков.