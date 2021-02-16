Киев, , 14:30 — REGNUM В Государственный экспертный центр минздрава Украины подана заявка на регистрацию вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

«15 февраля 2021 года, в Государственный экспертный центр министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Препарат разрешили для экстренного применения в Великобритании, ЕС и Индии.

Напомним, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что российской вакцине от COVID-19 не место на Украине.

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