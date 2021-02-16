Киев, 16 февраля 2021, 14:30 — REGNUM В Государственный экспертный центр минздрава Украины подана заявка на регистрацию вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
В пресс-службе напомнили, что вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Препарат разрешили для экстренного применения в Великобритании, ЕС и Индии.
Напомним, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что российской вакцине от COVID-19 не место на Украине.
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