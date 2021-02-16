Москва, , 14:17 — REGNUM Совфед на заседании 17 февраля обсудит пять кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Совфед намерен выдвинуть в ЦИК заместителя председателя ЦИК России нынешнего состава Николая Булаева, председателя избирательной комиссии Орловской области Людмилу Маркину, главу администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмирк Хаймурзину, членов ЦИК России Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева.

В профильном комитете Совфеде подчеркнули, что все кандидатуры отвечают требованиям, предъявляемым законодательством, имеют необходимый опыт и соответствующее образование.

Госдума на пленарном заседании 17 февраля обсудит назначение членов Центральной избирательной комиссии, 16 февраля состоится заседание профильного комитета Госдумы, где будут обсуждать кандидатов.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, пятеро — президентом РФ.

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