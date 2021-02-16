Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в ходе своего визита в Тбилиси 16 февраля обсудила с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией вопросы безопасности. Об этом Линде сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

«Вызовы европейскому порядку безопасности необходимо решать, придерживаясь принципов и обязательств ОБСЕ, а также посредством диалога и взаимодействия», — написала глава МИД Швеции.

Представитель ОБСЕ также отметила, что у неё была плодотворная встреча с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и министром по примирению и гражданскому равноправию Теей Ахвледиани.

Кроме того, Линде сообщила, что провела «открытый разговор» с представителями гражданского общества о конфликтах в Грузии.

Напомним, Линде начала исполнять обязанности председателя ОБСЕ с января 2021 года. Грузия стала второй страной, которую она посетила от лица ОБСЕ. Перед официальным визитом в Грузию Линде посетила Украину.

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