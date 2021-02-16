Джакарта, , 14:13 — REGNUM Индонезия готова приступить ко второй фазе вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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На этом этапе вакцину от коронавируса получат люди старше 60 лет и государственные служащие, а также рыночные торговцы, учителя, сотрудники СМИ и служащие индонезийской железной дороги.

«На пожилых ложится тяжелое бремя, связанное с риском заболевания и смертности, в то время как государственные служащие подвержены высокому риску заражения. Если мы хотим снизить уровень передачи коронавируса, мы должны начать вакцинацию с этих групп граждан», — заявили в министерстве здравоохранения Индонезии.

Власти Индонезии нацелены на вакцинацию 21,5 млн пожилых людей и 16,9 млн государственных служащих. В настоящее время подготовлено 9 млн доз вакцины от коронавируса. Около пяти тысяч работников СМИ получат вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля 2021 в Индонезии выявили 1 233 959 носителей коронавируса.

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