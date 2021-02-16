Афины , , 14:17 — REGNUM Греция представляет собой интересное направление для инвестиций. Об этом премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис заявил в интервью Bloomberg 15 февраля.

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Премьер-министр также отметил привлекательность своей страны для иностранных инвесторов, несмотря на пандемию, подчеркнув, что Греция восстановила свой «авторитет за рубежом».

Доказательством Мицотакис считает ее способность брать кредиты под низкие процентные ставки и согласие досрочно погасить большую часть своего долга перед Международным валютным фондом в размере 3,3 миллиарда евро из общего объема 5,1 миллиарда евро.