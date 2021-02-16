Москва, , 14:10 — REGNUM Россия не приветствовала бы введение жестких антироссийских санкций, политическая воля на продолжение диалога должна возобладать. Об этом 16 февраля заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что всё-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога», — сказал представитель Кремля, отметив, что разговор о санкциях ведется в ЕС и в США «с маниакальной настойчивостью».

С другой стороны, подчеркнул Песков, любые потенциальные угрозы недружественных проявлений обязывают Россию к тому, чтобы «находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не хочет изолироваться от мировой жизни, но должна быть к этому готова. Если против Москвы введут экономические санкции, чувствительные для некоторых сфер, Россия может разорвать связи с ЕС, сказал он.

Отметим, глава европейской дипломатииЖозеп Боррельзаявил, что Европейский союз согласится на нормализацию отношений с Россией только после того, как будут выполнены Минские договорённости. Отметим, что Россия не является стороной Минских соглашений — в отличие от Украины, которая ежедневно нарушает их.