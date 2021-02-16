Москва, , 14:09 — REGNUM Река Амур должна быть включена в национальный проект «Экология», при этом предпочтительно соответствующие меры выделить в отдельный федеральный проект. Об этом 16 февраля заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру. Амур является кормильцем для миллионов людей в нашей стране, да и у соседей тоже и сегодня испытывает экологические сложности», — заявил Дегтярёв.

По его словам, проблемы связаны с паводковой ситуацией, а также с загрязнением, в том числе промышленными предприятиями.

«Конечно, требует восстановления стадо рыбы, потому что очень много людей заняты в сфере рыболовства», — указал он.

«Здесь есть источники, которые не только на территории нашей страны, поэтому предлагаем сделать этот проект трансграничным вместе с нашими соседями, потому что источники есть и в Китайской Народной Республике», — указал Дегтярёв.