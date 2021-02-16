Москва, , 14:01 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о штрафах за утаивание принадлежности к иноагентам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.

«Граждане России должны знать, понимать и владеть достоверной информацией об иностранных агентах», — заявил депутат Госдумы Олег Быков («Единая Россия»).

Вводятся штрафы для тех иноагентов, которые утаивают факт получения средств из-за рубежа, скрывают принадлежность к иноагентам, не предоставляют отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркируют свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту. Наказываться будут и нарушения при распространении материалов иноагентов.

Максимальный штраф для иноагентов-физлиц составит до 50 тыс. рублей.

Производство НКО-иноагентом материалов без метки о его статусе будет караться штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. для юридических лиц.

Штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации увеличивается до 5 млн рублей.

«Не работают эти страшилки», — отметил депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР).

Закон обсудит Совфед на заседании 17 февраля.

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