Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Сейчас власти Буроса (лен Вестра-Гёталанд) готовятся принять группу репатриантов, принимавших участие в боевых действиях в Сирии на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило местное новостное интернет-издание Fria Tide.

Журналисты отметили, что министерство иностранных дел Швеции по команде премьер-министра Стефана Лёвена начало работу по доставке «домой» террористов под предлогом того, что они имеют шведское гражданство.

Руководитель отдела безопасности в Буросе Педер Энглунд сообщил журналистам Borås Tidning, что именно премьер-министр Лёвен через министерство иностранных дел отправил людей в Сирию, чтобы привести боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Швецию.

По данным издания, речь идет о десяти взрослых (шесть женщин и четыре мужчины) и 14 детей, большинство из которых родились в Сирии.

Как только они вернутся, они получат право на защиту личности и взносы социальных служб, которые, как ожидается, будут очень высокими из-за большого количества детей, отметили журналисты Fria Tider.