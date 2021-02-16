Стокгольм, , 14:01 — REGNUM В ходе парламентских выборов 2018 года «Социал-демократы» посчитали, что информационные нападения на «Шведских демократов» принесли партии успех. Теперь, после штурма Капитолия в США, нападки со стороны отдельных министров на представителей оппозиции только усилятся. Об этом заявил высокопоставленный источник газеты Aftonbladet в рядах «Социал-демократов».

Спустя неделю после штурма Конгресса 6 января лидеры шведских партий встретились в Риксдаге для дебатов. У премьер-министра Швеции Стефана Лёвена была четкая стратегия: связать события в Соединенных Штатах с деятельностью «Шведских демократов», отметили журналисты.

На прошлой неделе министр обороны Швеции Петер Хультквист сравнил «Шведских демократов» со «свиньями». Однако тактика постоянных нападок сейчас является главным средством «Социал-демократов».

»Наш анализ впоследствии показал, что именно эффективные атаки вернули Социал-демократов в центр общественного внимания», — сообщил источник Aftonbaldet.