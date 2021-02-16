Анкара, , 13:53 — REGNUM В Турции генпрокуратура инициировала расследование против парламентария Герта Вилдерса (Нидерланды), который ранее разместил в Twitter пост с изображением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 16 февраля сообщает телеканал Haberturk.

Отмечается, что изображение Эрдогана представляет собой коллаж, одна половина его лица запечатлена на фоне турецкого флага, другая половина — с бородой, в хиджабе и на фоне флага одной из террористических группировок.

В генпрокуратуре заявили, что публикация содержит оскорбления в виде фотографии и текста в отношении президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Франции из-за карикатуры на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной во французском еженедельнике Charlie Hebdo.

Карикатура была опубликована на фоне разгорающегося между Турцией и Францией дипломатического конфликта. Напомним, после резких высказываний Эрдогана о французском президенте из Анкары был отозван посол Франции.