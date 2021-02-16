Москва, , 13:53 — REGNUM Коронавирус нового типа постоянно мутирует и потому усложняет борьбу с ним. Об этом 16 февраля заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».

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"Это достаточно серьёзная история. Мы видим, что вирус мутирует, мы видим, что появляются новые свойства, для нас достаточно неприятные. Это и более быстрое распространение, как у британского варианта, и частичный уход от вакцины, как у южноафриканского варианта», — заявил Лукашев.

«Это не катастрофа, потому что полностью вирус за одну мутацию вряд ли уйдёт от вакцины. Но, конечно, чем больше людей переболели и чем больше людей мы будем прививать, тем активнее вирус будет стараться измениться и стать невосприимчивым к этим антителам», — указал он.