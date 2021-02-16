Москва, , 13:49 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о штрафах за утаивание принадлежности к иноагентам, а также о наказании за распространение материалов иноагентов без маркировки, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Вводятся штрафы для тех иноагентов, которые утаивают факт получения средств из-за рубежа, скрывают принадлежность к иноагентам, не предоставляют отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркируют свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту.

Максимальный штраф для иноагентов-физлиц составит до 50 тыс. рублей.

Также вводится наказание за распространение в СМИ и интернете сведений об НКО-иноагентах, незарегистрированных общественных объединениях и физических лицах, включенных в соответствующие реестры, а также за распространение издаваемых ими материалов без указания на то, что указанные некоммерческая организация, незарегистрированное общественное объединение или физическое лицо выполняют функции иностранного агента.

Закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.

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