Афины , , 13:58 — REGNUM Несколько государств-членов ЕС заинтересованы в идее цифрового сертификата вакцинации, предложенного Грецией. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в интервью Bloomberg 15 февраля.

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Особенно высок этот интерес в преддверии летних отпусков, отметил Мицотакис и выразил надежду на возможное европейское соглашение по этому вопросу.

Премьер-министр также выразил уверенность в том, что к апрелю ситуация с пандемией улучшится, особенно из-за планов, направленных на вакцинацию лиц старше 60 лет или лиц с сопутствующими заболеваниями, которые оказывают наибольшее давление на национальную систему здравоохранения.

Пандемия коронавируса ускорила план цифровизации страны, в том числе и экономических процессов, позволив государству по-настоящему помочь более слабым гражданам, полагает Мицотакис.