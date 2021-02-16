Москва, , 13:36 — REGNUM Тульская область может войти в число субъектов Федерации, где будет применен электронный сбор подписей на региональных выборах в 2021 году. Об этом 16 февраля сообщила на заседании Общественной палаты Москвы председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«В Тульской области рассматривается возможность сбора подписей на портале ЕПГУ на выборах главы региона», — уточнила Памфилова.

Она также назвала ещё пять регионов, на региональных выборах в которых подписи будут собирать в электронном виде: это Республика Карелия, Чеченская Республика, Курская, Новгородская и Оренбургская области. По словам Памфиловой, это не окончательный список — применить процедуру цифрового сбора подписей смогут регионы, принявшие соответствующие нормативные акты.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей для регистрации кандидата или списка кандидатов через портал госуслуг был принят Госдумой весной 2020 года.