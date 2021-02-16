Москва, , 13:35 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере предвыборной агитации, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Инициатива была доработана ко второму чтению — размер штрафов вырос в пять раз по сравнению с первоначальной редакцией.

Так, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, будет наказываться штрафом для граждан в размере до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах и референдумах будет наказываться штрафом в размере также до 500 тыс. рублей.

Аналогичный штраф вводится за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов.

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