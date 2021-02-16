Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Новому президенту США Джо Байдену, который занял в целом правильный курс в отношении КНР, необходимо отказаться от излишне резкой антикитайской риторики, об этом заявил глава североамериканской редакции South China Morning Post Роберт Делани в статье, вышедшей 16 февраля.

По словам Делани, до определенного момента на китайском направлении глава Белого дома занимал верные позиции, напомнив китайскому лидеру Си Цзиньпину о Гонконге, Синцзяне и Тайване, а также подчеркнув, что хотя взаимодействие Вашингтона с Пекином важно, но верить в то, что Китай пойдет на более демократическую трансформацию и станет «ответственным акционером», больше никто не будет. Когда Байден сформулировал свою стратегию в отношении Китая, многие официальные лица США, руководствующиеся принципами реализма, смогли впервые за четыре года выдохнуть с облегчением.

«Однако на прошлой неделе можно было стать свидетелем того, как новый американский лидер вновь стал прибегать к тревожной тактике, используемой представителями обеих партий, когда дело касается Китая, и которая стала отличительной чертой предыдущей администрации», — подчеркнул Делани.

Он напомнил о недавнем заявлении Байдена, который посетовал на то, что если США не начнут того или иного крупного инфраструктурного проекта, «Китай съест наш [американцев] ланч». Однако Китай уже многие годы «съедает» американских ланч, а вместе с ним и завтрак, обед и ужин на средства, которые он получил с представленных ему в обмен на доступ на свой рынок западными компаниями технологий. Кроме того, не стоит забывать об инициативе «Сделано в Китае 2025», в рамках которой Пекин стремится заменить как можно большое число западных игроков своими компаниями, особенно в инновационных сферах.

В этом плане действительно можно говорить о том, что та или иная инфраструктурная инициатива необходима, особенно на фоне «поразительных» успехов Китая в сфере строительства высокоскоростных железных дорог: если теперь расстояние в 1,3 тыс. км между Шанхаем и Пекином можно преодолеть менее чем за пять часов, то в США четверть этого расстояния — между Нью-Йорком и Вашингтоном — проходится за три часа. При этом, если продолжить аналогию с ланчем, то еще совсем недавно матери в США, кормя своих сопротивляющихся детей овощами, взывали к их совести, поскольку в Китае «дети голодают».

Такая трансформация, признает Делани, не прошла для Китая без издержек, которые вместе с иными формами оппозиции скрываются. И все же новой администрации нужно избегать делать из Китая притчу во языцех для каждого своего шага. В недавнем прошлом уже можно было стать свидетелем негативных последствий подобного курса США: в стране наблюдался всплеск случаев проявления агрессии по отношению к гражданам азиатского происхождения.

«В январе мы слишком ясно увидели, как легко можно подтолкнуть некоторых американцев с помощью президентской риторики совершать чудовищные поступки. Высокоскоростные железные дороги Китая, возможно, впечатляют, но они не привозят к берегам США орды тех, будет отбирать у американцев обеды», — заключил он.