Москва, , 13:39 — REGNUM Российская сторона не планирует поднимать вопрос о возможном обмене осужденного американца Пола Уилана в контактах с представителями администрации президента США. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил 16 февраля.

«Нет, [поднимать тему обмена Уилана] в контактах с представителями администрации Байдена не планируем», — сказал Рябков ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Уилана приговорили в России за шпионаж к 16 годам лишения свободы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее защитник американца Владимир Жеребенков рассказал о переговорах по возможному обмену осуждёнными, которые идут между спецслужбами России и США.

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