Стокгольм, , 13:34 — REGNUM Государственное управление социальной защиты населения Швеции выплатит 8,5 миллиардов крон (€850 млн) в виде государственных субсидий регионам и муниципалитетам для покрытия дополнительных расходов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Это означает, что все муниципалитеты и регионы полностью компенсировали утвержденные расходы», — заявила представитель ведомства Линда Элдестранд.

Около двух третей государственных трансфертов пойдут в администрации регионов. Средства, среди прочего, пойдут на покрытие расходов на покупку средств индивидуальной защиты, найм дополнительного персонала, а также переоборудование помещений в течение всего прошлого года.

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