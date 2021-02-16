Сочи, Краснодарский край, , 13:26 — REGNUM Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев проводит консультации с главой департамента МИД Турции по САР Сельчуком Уналом.

Как сообщили ТАСС в российской делегации, встреча проходит в Сочи. Ранее сегодня, 16 февраля, Лаврентьев провёл встречу со старшим помощником главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи Краснодарского края 16−17 февраля состоятся переговоры по Сирии в астанинском формате. Участие во встрече примут представители контактных групп из Турции, Ирана, Сирии и России. Будут проведены двусторонние и трёхсторонние консультации, а 17 февраля пройдёт пленарное заседание.

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