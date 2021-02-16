Стокгольм, , 13:24 — REGNUM Несмотря на то, что администрации Стокгольма и Сконе предупреждают о возможных задержках при вакцинации населения от COVID-19, центральное правительство Швеции продолжает утверждать, что кампания по иммунизации продвигается своим чередом, а цель привить все взрослое население страны к концу июня будет достигнута. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Основываясь на информации о поставках вакцин, которая у нас есть сегодня, мы верим, что цель будет достигнута», — заявила журналистам агентства пресс-секретарь министра социальных дел Швеции Надя Юсуф.

По словам Юсуф, правительство Швеции следит за темпами вакцинации в тесном контакте с Ассоциацией органов областного и муниципального управления, а также Ричардом Бергстрёмом, отвечающим за проведение кампании по иммунизации.

«Но если случится что-то чрезвычайное (с доставкой вакцин), тогда мы должны принять это во внимание», — отметила Юсуф.

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