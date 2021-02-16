Берлин, , 13:18 — REGNUM В настоящее время власти ФРГ работают над решением, которое сможет убедить президента США Джо Байдена отказаться от ограничительных мер против газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 16 февраля сообщает газета Financial Times (FT).

По информации издания, политики из ФРГ рассматривают вариант введения механизма, позволяющего Германии самостоятельным образом перекрывать «СП-2» в случае, если Россия, например, будет оказывать давление на Украину тем, что произвольным образом сократит поставки через украинскую газотранспортную систему.

«Как только «Северный поток — 2» будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым. Таким образом мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию», — приводит газета слова депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Андреаса Ника.

При этом, по данным FT, власти ФРГ надеются на то, что приход на пост госсекретаря США Энтони Блинкена изменит отношение Вашингтона к данному проекту и обращает внимание, что у немецких экспертов популярна книга Блинкена «Союзник против союзника: Америка, Европа и сибирский трубопроводный кризис» (Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis) 1987 года.

В последней рассматривается скандал между Европой и США в 1980-е из-за строительства трубопровода, необходимого для поставок газа из Советского Союза в Европу, против которого тогдашняя американская администрация ввела санкции и в результате чего произошел один из наиболее тяжелых кризисов в трансатлантических отношениях во время холодной войны. Блинкен в книге сообщал, что для Вашингтона важнее заботиться о собственных союзниках, нежели диктовать им условия ведения экономических отношений с Москвой.

Кроме того, FT отмечает, что администрация нового президента США хочет наладить свои отношения с ФРГ, рассматривая немецкую сторону в качестве самого важного союзника в решении таких вопросов, как противостояние КНР, переговоры с Ираном и изменения климата. По мнению издания, вопросы решения проблемы со «СП-2» может позволить сторонам сосредоточиться на общей повестке дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля российское трубоукладочное судно «Фортуна» возобновило работы по достройке газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании.