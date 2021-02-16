Манила, , 13:19 — REGNUM Филиппинский город Субик-бей постепенно превращается в американскую военную базу, заявил президент этого островного государства Родриго Дутерте. Об этом сообщает 16 февраля газета Manila Bulletin.

Дутерте раскритиковал вице-президента Лени Робредо за невежество в международных делах и отсутствие реакции на «многочисленные обиды», которые Филиппинам причиняют США. Он заявил, что США явно строят аванпост, так, они размещают в стране своё оружие.

«Вы знаете, что они постепенно превращают Субик-бей в американскую базу?» — задал вопрос Дутерте о бывшем опорном пункте США в регионе.

Филиппинский лидер пояснил, что оценку ситуации ему представили в вооружённых силах. Дутерте беспокоит, что в случае войны за острова в Южно-Китайском море Филиппины окажутся под перекрёстным огнём.

Соединённые Штаты в 1898—1992 годах располагали военной базой в Субик-бей. В 2014 году Вашингтон и Манила подписали новый договор, позволяющий американским военным размещать на Филиппинах «на временной и ротационной основе» свои корабли и самолёты.

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