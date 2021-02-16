Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о свободном доступе к информации о состоянии окружающей среды, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

«У предприятий не будет возможности закрыться коммерческой тайной», — отметил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Такая экологическая информация является общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной законодательством РФ к государственной тайне. Эти сведения также не будут относиться к коммерческой тайне.

Открытыми станут данные о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне, объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления, а также о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Органы власти всех уровней будут обязаны размещать такую информацию в интернете или с помощью государственных и муниципальных информационных систем.

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