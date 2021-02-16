Париж, , 13:09 — REGNUM К концу марта в больницы Франции будут ежедневно поступать до 22 тысяч пациентов с COVID-19, если ситуация не изменится. Об это сообщается в докладе Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции, опубликованном 16 февраля.

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Авторы доклада предупреждают, что к концу марта «британский», «более заразный», штамм SARS-CoV-2 может стать основным во Франции, из-за чего количество госпитализаций резко возрастет вплоть до 22 тысяч человек ежедневно, если правительство не предпримет новых мер по борьбе с вирусом.

«Действующие ограничения не смогут из-за более высокой скорости передачи вируса снизить заражаемость «британским» вариантом. Нужны более твердые меры», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 февраля министр культуры Франции Розлин Башло сообщила, что в стране пройдут «экспериментальные концерты» с целью сформировать модель для открытия музеев и театров в условиях пандемии SARS-CoV-2.

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