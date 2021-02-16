Москва, , 13:01 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на данный момент не обладает информацией о том, что гражданина США Пола Уилана, который обвинен в России за шпионаж, могут обменять. Он заявил об этом 16 февраля журналистам.

«Я не располагаю этой информацией, ничего не могу сказать», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможности проведения такого обмена.

В то же время, ранее адвокат осужденного в России американца заявил, что Уилан может быть обменен на российского программиста, при этом он не назвал имени предполагаемого к обмену гражданина РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не существует планов проведения встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом.