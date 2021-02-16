Афины , , 13:16 — REGNUM Недавно созданная Европейская прокуратура Европейского союза будет иметь «большую нагрузку». Об этом заявил прокурор ЕС Димитриос Замьянитис в интервью AMNA 15 февраля.

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Замианитис, недавно назначенный на этот пост Советом ЕС, отметил, что «более 3000 дел большой важности, часто трансграничного характера или организованной преступности, которые в настоящее время рассматриваются национальными судебными органами, будут переданы в новую судебную коллегию, и она возьмет на себя их управление».

По его словам, прокуратура сосредоточится на финансовых преступлениях против интересов Европейского союза. Как сказал прокурор, «приоритет будет отдан скорейшему рассмотрению таких дел с помощью новых средств и юрисдикций, которыми располагает новый европейский орган». Дела, ведущие к судебному преследованию, будут переданы судебным органам государств-членов, которые будут нести ответственность за возвращение утраченных средств. Для справки он упомянул отчет Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, который оценивает убытки ЕС от мошенничества в 50 миллиардов евро ежегодно.

Замьянитис также выразил озабоченность по поводу управления средствами ЕС, выделенными на борьбу с последствиями коронавируса для государств-членов, что может привести к увеличению числа дел, которые должна рассматривать прокуратура.