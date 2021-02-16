Москва, , 12:55 — REGNUM Встреча российского президента Владимира Путина с руководителями фракций Государственной думы состоится 17 февраля. Об этом сообщил 16 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, встретится ли Путин с лидерами думских фракций. «Да, она действительно будет», — подтвердил Песков планы о встрече.

Он сказал также, что дата оглашения послания президента Федеральному собранию ещё не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов рассказал, что на встрече руководителей фракций с президентом будет затронут широкий круг вопросов. Это в том числе индексация пенсий, цены на жильё, льготная ипотека и применение материнского капитала для ремонта жилья.

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